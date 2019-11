Huligaanid urineerisid Mustla rahvamaja uksele

Rahvamaja juhataja Kristiina Oja sõnul on see tegu inetu ja ootamatu. "Kurb, et nii tehakse," sõnas Oja, kellel praegu pole infot korrarikkujate isikute kohta. Siiski tõdes ta, et Mustla kandis liigub üks seltskond noori, kes on ka mujal asutustes pahandust külvanud.