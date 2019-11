Viljandi valla elektriautodel on oksjonil menu

Viljandi vald pani korraga müüki kõik neli elektriautot Mitsubishi i-MiEV, sest vallavanema Alar Karu sõnul on need seitse aastat sotsiaaltöötajate kasutuses olnud sõidukid amortiseerunud. "Aeg teeb oma töö. Need autod on nii kaua kasutuses olnud, et varsti peaksime hakkama nende akusid vahetama," tõdes ta. Autod peeti mõistlikuks maha müüa, sest remondikulud tõotavad tulla suured.

Kõik autod pandi müüki alghinnaga 1000 eurot. Pühapäeva õhtuks olid autod saanud nii, et ühe auto hind oli 1560 ning ülejäänud kolmel 2000-2060 eurot. Kõikide autode oksjon kestab olenevalt sõidukist veel 24-26 päeva.

Pühapäevaks oli kolme Mitsubishi hind kerkinud üle 2000 euro. FOTO: Kuvatõmmis

Viljandi abivallavanem Rein Anton leidis enne oskjonit, et arvestades autode vanust ja seisukorda, tuleb 1000-eurost tehingut juba väga heaks pidada. "Korralikku raha ei saa nende eest küsida."

Pärimisele, kuidas autod vastu on pidanud, vastas Anton, et sotsiaaltöötajal on sellega kohati keerukas. "See sõidab vähe ja talvel on autos külm. Kui soe sisse panna, väheneb võimalik sõidukilomeetrite hulk veelgi."

Sama on varem Sakala veergudel nentinud Viljandi vallavalitsuse sotsiaalnõunik Irma Väre. Väre tõdes juba seitse aastat tagasi, et kui väljas on paks lumi ja paugub pakane, tekivad elektriautoga raskused. Ta tõi näite, et talvel väheneb elektriauto sõidumaa keskmise 100 kilomeetri pealt 80-ni ja kui küte sisse panna, siis veel 20 kilomeetri võrra.