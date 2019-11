Tellijale

Mõte kolida 21 huvikooli laevamodellismi ringi õpilast Paalalinna kooli 0 korrusele, kunagisse kooli garderoobi on modellismiringi juhendaja Olle Järvekülje arvates absoluutselt vale, sest Paalalinna kool asub sobimatus kohas. "Meil on üks poiss Paalalinna koolist, kõigi teiste jaoks on praegu asukoht selgelt parem," rääkis Järvekülg.