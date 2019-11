Hingedepäeva õhtul helendavad kalmistud küünlasäras

core

Katoliiklikus maailmas hakati 2. novembrit tähistama hingedepäevana enam kui 1000 aastat tagasi. Eestlastel on olnud tavapärane, et kogu novembrit tunti hingedeajana. 1990. aastatest alates on ka Eestis hakatud tähistama hingedepäeva ning sel päeval süüdatakse lahkunute mälestuseks küünlad nii nende kalmudel kui koduakendel.