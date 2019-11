Kodumängus saadud kaotus langetas naised meistrisarjas kuuendaks

Paraku tähendas viimases voorus saadud kaotus, et Tammeka läks Tuleviku ja Suure-Jaani ühisesindusestturniiritabelis mööda ja võttis ise viienda koha. Ehkki punkte kogusid naiskonnad samamoodi ja võitegi teeniti võrdselt oli Tammeka parem isegi vaatamata sellele, et Viljandimaa naiste väravate vahe oli kolme võrra parem kui tartlannadel. Oluliseks sai omavaheliste mängude seis ja selles arvestuses oli Tammeka ühe võiduga parem.

Laupäevases kohtumises kaotas Tuleviku ja Unitedi naiskond avapoolaja 0:4 ja jäi teise poolaja hakul 0:5 kaotusseisu. Siis suutis Raneli Sonk lüüa ühe värava tagasi ja teise tabamuse lisas Anett Joandi. Temale oli see üldse elu esimene värav meistriliigas.

Sarnaselt Tulevikule ja Tammekale lõpetas 22 punktiga ka Saku naiskond, kes sai neljanda koha. Konkurentidest kõrgem koht tuli tänu asjaolule, et hooaja keskel olnud liiga poolitamise ajal oli Saku esinelikus ja pääses jätkama nelja parema naiskonna seas. Tuleviku ja Suure-jaani Unitedi ühendnaiskond mängis koos Tammeka, Põlva ja Tartu SK 10 Premiumiga meistriliiga alumises osas.

„Hooaeg oli super,” tunnustas naiskonda peatreener. „Kui enne hooaega oli kahtluseid, et kas me ikka sobime meistrisarja, siis näitasime, et väärime kohta.” Vassiljevi sõnul saadi hooaja hakul koht meistriliigasse boonusena. Tegelikult jõudis naiskond aasta tagasi esiliiga tulemusega küll meistriliiga üleminekumängule, kuid kaotas selle Tartu Tammekale. Sellele vaatamata kutsuti naiskond kõrgemasse seltskonda.