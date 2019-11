Tellijale

Ma olen lapsest saati olnud suur loodusehuviline. Kõigepealt õppisin ümbritsevat jälgima ja mõistma. Ajaga on tulnud oskus ka hoida. Samuti on saanud selgeks, et toosama kollektiivne aju hoidmisest selle inimlikus tähenduses suuremat ei hooli. Nii tunnen tihtilugu, et olen üks neist «katkistest» indiviididest, kes oleks hädasti vaja maadligi suruda, et nad üldist voolu ei takistaks.