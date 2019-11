Tellijale

Koos vanemate ja õdede-vendadega oli pidulikule üritusele aukülalistena kutsutud 54 last. Mõni neist tukkus, mõni vaatas mõtlikult ringi, aga see pisike kodanik otsustas mõista anda, et hoolimata lilledest ja kenast roosast kleidist pole ta olukorraga sugugi rahul.