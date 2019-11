Rahvas valib Viljandimaa parima toote või teenuse

Oma hääle saab anda 6. novembrini Sakala ajalehe veebilehel sakala.postimees.ee või nimetatud kuupäevaks toimetusse (Tartu tänav 8, 71020 Viljandi) saadetud kupongiga, mille saab välja lõigata selle artikli juurest.

Avar Agentuur, Virtuaalreaalsus Avar Agentuur loob sisu virtuaalreaalsusesse. FOTO: Erakogu Avar Productions pakub sisu virtuaalreaalsusesse. Firma loob võimalusi külastada füüsilisi kohti virtuaalselt ehk arvuti, telefoni või virtuaalreaalsusprillide abil. Nii saavad inimesed teha tutvust majutusasutustega, tegevuspaikadega, kinnisvaraga või koguni tervete linnadega interneti vahendusel. See säästab igal aastal tuhandeid tunde inimeste aega ja aitab hõlpsamini valikuid teha, ühtlasi kasvatab see ettevõtete müüki ja tuntust. Teenuste hulka kuuluvad virtuaaltuurid, virtuaalreaalsuse 360-kraadine videoproduktsioon ja erilahendused: mängud, simulatsioonid, visualiseeritud keskkonnad.

Barrelstar, Kümblustünnid Barrelstar teeb kümblustünne ja pakub muid sellega seotuid lahendusi. FOTO: Erakogu Barrelstar toodab kümblustünne Võhmas. Valikus on klassikalised puidust ja plastist sisuga, välise ja sisemise ahjuga ning elekterküttega lahendused. Lisaks pakutakse mitmesuguseid lisavõimalusi, näiteks tünnikatteid ja valguslahendusi. Kui Eesti klient eelistab lihtsust, siis näiteks Saksamaale soovitakse luksuslikumaid kümblustünne – valgustuse ja mullisüsteemi ning uudse lisana massaažisüsteemiga.

Creative Woodworks, Iglusaunad Creative Woodworks valmistab iglusaunu ja väikemaju. FOTO: Erakogu Firma teatab, et on andnud klassikalistele toodetele väikemajale ja saunale omapärase ja eristuva kuju. Tooted valmivad käsitööna ning on positsioneeritud kõikidel turgudel kõrgemasse hinnaklassi. Välisviimistlusena kasutatakse sajandeid vana laastutehnoloogiat, mis jätab rustikaalse mulje, kuid sisemuses on nüüdisaegsed kvaliteetsed materjalid, mis vastavad kõige kõrgematele nõudmistele. Ettevõtte kliendid on olnud näiteks maailmakuulus jalgpallur David Beckham ja kokk Gordon Ramsay.

Eesti Pärimusmuusika Keskus, Viljandi pärimusmuusika festival Eesti pärimusmuusika keskuse korraldatav Viljandi pärimusmuusika festival toob kokku tuhandeid inimesi. FOTO: Silver Tõnisson Juba 27 aastat on pärimusmuusika festival Viljandisse kokku toonud tuhandeid inimesi, kes kõik tahavad rõõmu tunda ehedast elavast muusikast ja suvisest festivalimelust. Festivali neljal päeval leiab aset ligi sada kontserti ning üles astub umbes 800 esinejat, kelle hulgas on tuntud välismaiseid artiste, muusikuid tõeliselt eksootilistest kultuuridest, eesti pärimusmuusika legendaarseid tegijaid ning värsket verd. Läbi käib 25 000 külastajat. Viljandi pärimusmuusika festival on võtnud südameasjaks olla jätkusuutlik nii keskkonnahoidlikus kui sotsiaalses mõttes.

Koduküpsis, Kondenspiimapähklid Koduküpsis pakub nostalgilisi maitseelamusi. FOTO: Erakogu Kondenspiimapähklid on populaarne maiustus eelmisest põlvkonnast, kes küpsetas neid pähkliraudadega ja pani vahele keedetud kondenspiima. Koduküpsis on pika tootearenduse tulemusena valmistatud veganiversioon kondenspiimapähklitest. See maiustus on täiesti taimset päritolu, kasutatud on kookospiima ja kookossuhkrut. Küpsistel on tugev maapähklile iseloomulik maitse. «Kui armastad maapähklivõid, armastad vegani kondenspiimapähkleid,» lisab ettevõte.