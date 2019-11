Viljandi teine aia- ja haljastusjäätmete äraveo ring tehakse järgmisel nädalal

Lehekotid ja oksapundid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusel, et puudub kogumist takistav piire. Jäätmeveoauto kinnistule ei sõida ja lehekotte hoovist ära ei koristata. Linn juhib tähelepanu ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära korraga. Põhjus on erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Okste ja lehekottide asukohta ei ole tarvis eelnevalt registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära linna haldusterritooriumil olevate elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade ning üldharidus- ja huvikoolide territooriumidelt.

Aia- ja haljastusprahi tasuta äravedu ei ole kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa aiajäätmeid oma kinnistul kompostida või siis jätta osa lehti riisumata, et pinnasesse jõuaks toitaineid. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas, samas kui toidujäätmeid tohib kompostida oma kinnistul üksnes kahjurite eest kaitstud kinnises kompostris. Kompostimise juures tuleks arvestada, et kompostimisaun või -nõu asuks naaberkinnistust mõne meetri kaugusel, nii et ebameeldiv lõhn kedagi ei häiriks.