Parima naabri konkurss ootab kandidaate

Projekti eestvedaja, Eesti Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljari sõnul on heanaaberlikud suhted ja inimeste aktiivne osalemine kogukonna elus turvalise elukeskkonna aluseks. "Kui tunneme oma naabreid nimepidi, märkame neid iga päev ja tunnustame nende toimetamist, laienevad meie kodu piirid ning on olemas kõik eeldused turvalise elukeskkonna tekkimiseks. Loodan, et hea naabri konkurss soodustab naabritevahelist suhtlust Eestis veelgi," rääkis ta.