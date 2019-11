Fotograaf teeb kummarduse Eesti mehele

"Meestenäitus viis mind Eestimaa eri paikades kokku vägevate, ägedate ja väekate Eesti meestega," rääkis Terje Atonen. "Meestenäitust tehes sain teada, kui palju on tegelikult Eesti mehes sügavust, tarkust, sisemist rahu ja mis põhiline, kui palju on huumorit. Soovin oma meestenäituse fotosid teiega jagada, et me koos mõtleksime ja pööraksime rohkem tähelepanu Eesti mehele, sest ta väärib tunnustamist ja kergitamist samavõrd kui imeline Eeesti naine. Olen väga õnnelik, et sain võimaluse teha koostööd Abja kultuurimajaga ning minu fotonäitus on jõudnud lõpuks lapsepõlvekanti."