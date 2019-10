Tellijale

Kui jutt on näiteks kohalikust tomatist, mis maksab oma Lõuna-Euroopa suguvendadega võrreldes neli-viis korda rohkem, kuid maitseb selle eest nagu tomat ja selle ostuga kaasneb teadmine, et nii toetad kohalikku ettevõtjat, pole mingit küsimust. Kui soovid aga osta kindla kaubamärgiga kingi ja leiad need näiteks Amazoni veebikaubamajast koos saatekuludega paar-kolm korda odavamalt kui kohalikust poest, saab patriotism otsa.