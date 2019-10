Juhtkiri. Kas homme hooleta?

Pensionisambast raha väljavõtmine võib olla hea mõte: inimene, kelle kiirlaenu viivis tiksub, võib sellest saada abi, mille positiivne mõju ulatub kaugele tulevikku. Vägivaldse elukaaslase juurest põgeneval inimesel võib see võimaldada kolida ja alustada uut elu. Võib võtta palgata puhkust, otsida uut tööd või saada olulist abi üürirattast pääsemiseks ja oma kodu ostmiseks. On selge, et pensionisüsteem praegusel kujul vajab remonti – väikse tootlikkuse ja suure haldustasuga fondid ei ole jätkusuutlik süsteem.