Viljandi linnavalitsuse kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestman juhatas kohaletulnud kalmistu õigeusu poolele. Nimelt on Vana kalmistu jaotatud mitmeks osaks: luteri ja õigeusu, garnisoni ja vabadussõjas langenute kalmistuks.

Õigeusu osa on Vaksali tänava ja Riia maantee nurgas ning muust kalmistust hõreda kivimüüriga eraldatud. Kivimüür on ajaga tükati mattunud huumusekihi alla ning neis kohtades näib see lihtsa mullavallina.