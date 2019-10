Tellijale

«Selles kohtumises roteerisime koosseisuga: liigatabel pole veel kindel ja liiga on tähtis. Aga muidugi ei läinud me seda mängu kaotama,» nentis Tuleviku peatreener Sander Post. «Ka Tipneri karikas on meeskondadele oluline. See on hea võimalus Euroopasse saada.»