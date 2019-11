Tuulikki Bartosik on esimene akordionimängija, kes võeti vastu Rootsi kuningliku muusikakõrgkooli rahvamuusika erialale, enne seda lõpetas ta esimese eestlasena Soomes Sibeliuse akadeemia rahvamuusika eriala. Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis olid tema akordioniõpetajad Henn Rebane ja Venda Tammann.

Rahvusvahelise haardega Eesti akordionist Tuulikki Bartosik on saanud valmis teise soolo­plaadi, «Torm veeklaasis». Eestis ja Rootsis ilmus see oktoobris, mujal Euroopas on seda oodata novembris. Plaadi esitlused Eestis algavad lamamiskontserdiga 5. novembril Viljandis pärimusmuusika aidas.