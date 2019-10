President alustas Viljandi valla ringreisi 140 lehmaga lauda juurest

Presidendi külaskäik algas kell 11 Muraka farmis, kus eelmisel aastal avati uus robotlüpsilaut. Pühapäevase tormi järel pidi ka see laut hakkama saama generaatorite abil, sest elektriühendus kadus. Neli tundi kestnud voolukatkestus möödus ettevõtte jaoks suuremate probleemideta, sest ühe generaatori abil said lehmad lüpstud ning toidetud.

President oli vallavanem Alar Karu sõnul soovinud tutvuda mõne mittetulundusühinguga, kes tegeleb sotsiaalhoolekandega. Viljandi vallas on selline asutus omavalitsuste liidu koostööna valminud Perekodu koos Jaagu kooliga. Lasteaedadest valis president välja Ramsi lasteaia, mis on Viljandi valla kõige uuem. Seal on ujula ning palju on tehtud laste liikumisvõimaluste heaks.