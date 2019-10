Sügis on aeg, kus liiklusolukord suvisega võrreldes oluliselt ohtlikumaks muutub. Must asfalt sööb valguse ning miinuskraadid muudavad teed libedaks. Olukorda teevad veelgi keerulisemaks pimeduses ringi liikuvad metsloomad. Viljandi politsejuht Margus Sass sõidab mitu korda nädalas oma praeguse kodukoha vahet Pärnu külje all ning on mitmes mõttes igati õige mees juhte ettevaatlikkusele manitsema.