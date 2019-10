Tellijale

Lao, ilmselt ühe Eesti edevaima kurjategija soov minna karistuseks kuskile esinema, meenutab väga onu Remuse juttude jänest, kes palus jumalakeeli rebast, et too teda ainult kibuvitsapõõsasse ei viskaks. Minu meelest peaks karistus olema midagi ebameeldivat. Aga võimalik, et kipun üleliia raamides mõtlema.