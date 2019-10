Viljandi lugu otsimas

Kuid enne positiivsest. Plusspoolelt võib öelda, et uude arenguperioodi jäävad muu tarviliku seas veekeskuse rajamine, Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone rekonstrueerimine ja linna keskväljaku ajakohastamine. Kõige selle peale läheb suur hulk raha ning järgmise kolme-nelja aasta eelarved on seetõttu parajalt pingelised.

Tõsi, kirjas on ka hulganisti reservtegevusi, see tähendab tegevusi, mis kuuluvad täitmisele vaid siis, kui soodsad asjaolud kokku langevad. Loomulikult on nende hulgas asju, mille tegemata jätmine ei muuda Viljandit kuidagi kehvemaks elupaigaks, nagu näiteks aeg-ajalt päevakorrale kerkiv köisraudtee üle Viljandi järve. Kuid suures plaanis: palju olulist peaks saama tehtud.

Olen osalenud Viljandi juhtimises ligemale kuus aastat, enamiku sellest ajast volikogu liikmena. Nende aastate sisse jääb linna kaks arengukava, millest viimane võetakse suure tõenäosusega vastu volikogu selle kuu istungil. Mõlemas on olnud hulganisti ideid ning osa neist on olnud jõukohased ja teiste teostamine on osutunud suuremaks vägiteoks, kui linnana kanda jõuame. Neil arengukavadel on olnud üks läbiv joon, mis ilmestab ka mitut varasemat arengukava. See on betoonitsüklis elamine. Ja see pole ainuomane Viljandile.

BETOONITSÜKLIS elamine tähendab lihtsustatult seda, et me suudame seada vaid käegakatsutavaid eesmärke. Miks? Sest see on lihtne! Me kõik näeme ja tajume, kui linna keskväljak on moraalselt vananenud. Samamoodi näeme ja kuuleme, kui linnas vajab remonti mõni kooli-, lasteaia- või asutusehoone. See kehtib ka teede, tänavate ja kõiksuguse muu taristu kohta. Tunnistan isegi, et kui vaadata Paalalinna kooli hoovi koos Sakala kergejõustikuseltsi rajatud heiteväljakuga ning võrrelda praegust olukorda veel aastatagusega, tekibki suur rahulolutunne.

Viljandi otsib oma uut lugu. Uus arengustrateegia koos arengukavaga meid selle leidmisele paraku kuigivõrd lähemale ei vii.

Kuid kas seda kõike saab defineerida arenguna? Jah, teatud kriteeriumite järgi tõesti, sest olukord on paranenud ning rajatistega panustame paljude noorte heaollu. Teisalt, kas pole mitte kohaliku omavalitsuse elementaarne ülesanne tagada enda hallatava taristu korrasolek?

Omavalitsusüksusel on seadustest tulenevalt hulganisti ülesandeid, milleks ta saab maksumaksjalt raha ning mille mittetäitmine on karistatav. Nii ei saa ka nende ülesannete täitmist pidada suuremat sorti saavutuseks. Spordikooli katuse läbilaskmise peatamine pole mitte saavutus, vaid pikaleveninud kohustus. Sama saab öelda lasteaedade kohta, mis on aastaid remonti oodanud ning mille peale kulub järgmisel eelarve­strateegia perioodil kõvasti raha.

ARENG OLEKS minu silmis see, kui me suudaksime avada uue dimensiooni, millest me kõik võidaksime. See oleks miski, mis avaks uusi võimalusi kogu linnale. Hea näide on siinkohal pärimusmuusika festival, mis ühest väiksest algatusest kasvas kogu linna defineerivaks laineks. Julgen väita, et tänu sellele festivalile avanes Viljandi kui eneseteostuse keskus tuhandetele inimestele.