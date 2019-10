Tellijale

Viljandi linna teede spetsialisti Heikki Teearu sõnul oli ehitusperioodi ajal vaja suhelda nii elanike kui ka ettevõtetega. «Ma ei ütleks, et konflikte oli, aga paar korda oli pöördumisi ligipääsu pärast,» ütles ta.

Teearu tõi välja, et paar ettevõtet olid mures oma hoovitee seisukorra pärast, sest liiklejad hakkasid sealt kaudu sõitma. Probleem lahendati tema sõnul nii, et linn suhtles töövõtjaga, kes omakorda rääkis ettevõtetega ja parandas tekkinud augud. «Minu teada on lahendus leitud,» nentis Teearu.