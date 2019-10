Kui halloween’i kommetest on meile enamasti teada kommiküsimine, siis mardisandid on olnud õnnetoojad. Pildile on jäänud Sakala toimetuses käinud pärimusmuusika aida mardisandid, esiplaanil olev valge kasukaga mart kõneles ja laulis väga Ando Kivibergi meenutava häälega.

FOTO: Peeter Kümmel