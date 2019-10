Söögiseente armee hõivas koduõue

Karksi-Nuia serval elav Omar Janson tuvastas seeneraamatu abil õigesti, et tema õuel kasvavad külmaseened. Viljakehi on kõvasti rohkem, kui sellele suuremale pildile mahtus. Väiksemal pildil on valik õuest nopitud külmaseeni.

FOTO: Marko Saarm