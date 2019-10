Komisjon arutas kriisiplaane

Omavalitsustele on hädaolukorra lahendamise plaani loomine seadusega ettenähtud kohustus, kuid linnapea Madis Timpsoni sõnul on Viljandi üks väheseid Lõuna-Eesti omavalitsusi, kellel see olemas on.

"Nii politseinikud kui päästjad on välja toonud, et oleme oma plaanidega teistest kaugemale jõudnud. Kõik meie elutähtsate teenuste osutajad on oma toimepidevuse plaanid esitanud ja linna kriisikomisjon need kinnitanud. Tunnustan Viljandi Veevärgi, Esro ja Eesti Keskkonnateenuste töötajaid ja linnavalitsuse ametnikke, kes nende kavade kallal vaeva on näinud," ütles linnapea.

Kolmapäevasel koosolekul vaadati tagasi ka möödunud nädalavahetusele, kui tugev tuul Lõuna-Eesti omavalitsustes palju pahandust tegi. Olgugi et Viljandis marutuul suurt kahju ei põhjustanud, on linnapea sõnul teiste kogemustest siiski palju õppida.

"Peame ka Viljandis mõtlema, mida teha ulatusliku elektri- või sidekatkestuse korral. Vaatan siin ka riigi otsa, kes peaks hindama, kas meie sideoperaatoritele esitatavad nõuded on piisavad selliste kriisidega toimetulekuks. Samuti peaks olema tagatud, et igas maakonnakeskuses on vähemalt üks tankla, kust ka elektrikatkestuse korral kütust saab. Samas annab mulle kindlustunnet see, et meie kohalikud asutused ja ettevõtted tegelevad aktiivselt eriolukordadeks valmistumisega," rääkis Timpson.