Jaak Juske räägib ajaloost Viljandi raamatukogus

Päeva jooksul on kolm kohtumist: kell 12 algklassidele, kell 13.15 põhikoolile ning kell 17.30 kõigile huvilistele

Raamatukogu kodulehelt saab teada, et Jaak Juske räägib kohtumisel Eesti ajaloost põnevate lugude kaudu. Ta kõneleb Eesti muutumisest ajas ning sellest, kuidas Eestist pärit inimesed on muutnud ajalugu. Ta arutleb ka teemal, kuidas me kõik saame omal moel uurida ajalugu ja kuidas igaühel meist võib olla lauasahtlis ajaloo avastamiseks kuldaväärt asju.