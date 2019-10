Juhtkiri. Kaasav eelarve aitab täita lünki

Tellijale

Pärast hindamiskomisjoni kärpeid jäi Viljandi kuuendal kaasava eelarve ideevõistlusel sõelale 17 ettepanekut ning on tähelepanuväärne, et lausa kaks kolmandikku neist on otseselt seotud laste, noorte, spordi ja aktiivse eluviisiga inimeste vaba aja veetmise küsimustega. Laekunud on mõtteid mänguväljakute, ronilate ja kergliiklusteede rajamiseks või olemasolevate parandamiseks. Sama tendentsi võib märgata mujal Viljandimaal, laekus ju ka Põhja-Sakala valla kaasava eelarve ideevõistlusele ettepanekuid kergliiklusteede, mänguväljakute ja ronilate rajamiseks.