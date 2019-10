Mängud mängude pärast

Senise kahe variandi «ei» või «jah» kõrvale pakuksin mina valdadele välja kolmanda: ühendada Võrtsjärve mängud Sakala mängudega ehk kutsuda Sakala mängudele osalema ka Elva vald. Nii kasvaks Sakala mängudel konkurents.

SENI ON SAKALA mänge rahastanud Viljandimaa omavalitsuste liit ja korraldamise põhitöö on ära teinud Viljandimaa spordiliit. Väljastpoolt Viljandimaad on tasuta osalema kutsutud endised vallad Valga- ja Järvamaalt. Nende osavõtt on olnud küll kesine, eriti pärast haldusreformi. Valga- ja Tartumaa spordiliitude ja valdade kaasamine mängude korraldamisse seoks Võrtsjärve ümbritsevaid piirkondi tugevamini ühte. Üritusi on valdades aga nii palju, et eraldi kohta Võrtsjärve mängudele on raske leida.

Tõrva vallavalitsus on seni olnud seda meelt, et võiks suvel ikka mängud korraldada ja vaadata, kas rahval on veel huvi. Lõplik otsus peaks, nagu juba öeldud, selguma 5. novembriks.

Jah, traditsioonide hoidmine on väärtus, kuid olukord on muutunud. Kellele ja milleks on vaja moepärast mänge?

«MÄNGUD MAANIANA või män­gud mängude enda pärast ei kõl­ba kusagile. Mängudel olgu sügav mõte, üllas eesmärk, nad olgu hästi tehtud – siis võib seda vor­mi kasutada kokkuvõtete kokku­löömisel ja omavahelisel jõuproo­vil. Mängud ei tohi segada tööd. Õige on kokku leppida nõnda, nagu Võrtsjärve mängude hälli juures tehti: olgu meie mängud suviseks sõpruspeoks, heinate­gemise lõpetamise ja viljalõiku­se alguse peoks. Kui igapäevast tööd peremehetundega teha, kül­lap siis jääb kahe tööperioodi va­hele parajat aega pidugi pidada,» kirjutas Võrtsjärve mängude algataja, Võrtsjärve kolhoosi esimees Kalev Raave kümnendate mängude jä­rel ajalehes Edasi.

Viimaste Võrtsjärve suvemängude avamisel olid omaalgatuslikult rivistunud mängude veteranid Tarvastu, Vambola ja Suislepa kolhoosist Anti Reitel, Elvi Peedel, Olev Roslender, Johannes Lukksep ja teised. Küllap tunnetasid nad, et need võivad jääda viimasteks mängudeks, mida silmad näevad. Tarvastu vallavanem Alar Karu kinkis neile (ja üllatuslikult ka mulle) Võrtsjärve sümbolitega meeneid. Mina olen Võrtsjärve mängudel osalenud võistleja, kohtuniku, ajakirjaniku ja ka pealtvaatajana. Näinud kunagise hiilguse tuhmumist ajas. Võrtsjärve mängude laualipp on mul hoitud nägemisulatuses.

VIIMASTEL SAKALA mängudel sel kevadel olid neljanda koha saanud Põltsamaa valla mälumängurid üllatunud, kui neile kokkuvõttes suurte valdade arvestuses kolmanda koha karikas anti. Põltsamaa osaleski ainult mälumängus. Nõnda oli ka kahel alal osalenud Tõrva vald väikeste valdade arvestuses kolmas.

Võistluste tase pole Sakala mängudel varasemate Võrtsjärve mängude omast tunduvalt kõrgem. Samuti pole võistlustest osavõtt Võrtsjärve mängude omast märkimisväärselt suurem. Mingil hetkel anti Võrtsjärve mängudel võistkondade komplekteerimine vabaks: võisid kutsuda osalejaid siit ja sealt, kui endal rahvast nappis. See kaotas oma valla tunde. Ega seda oma valla tunnet nüüd suurtes valdadeski paista.

ET SAADA ROHKEM pallimänguvõistkondi, on Sakala mängude ja näiteks ka Valgamaa suvemängude juhendisse kirja pandud, et arvesse läheb kaks võistkonda. Seda teist võistkonda ei suuda suurvallad paraku välja panna. Sakala mängudele on kutsutud ka Türi ja Järva vald Järvamaalt ning Põltsamaa vald Jõgevamaalt. See kutse on neid külmaks jätnud. Elva valla liitumine Sakala mängudega oleks ka seetõttu väga tervitatav.