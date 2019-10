Teatrigaleriis saab näha butafoorseid meisterdusi 

Välja on pandud tööd, mida teatrikülastaja tavaliselt näeb distantsilt, lavamaailma osana ja lähedalt, iseseisva objektina silmitseda ei saa. Näitus annab korraldajate teatel põgusa ülevaate butafooriatundides läbitud teemadest, mille eesmärk on läbi proovida põhilised butafoorsete esemete valmistamiseks kasutatavad materjalid ja olulisemad tehnikad.

Nukukursuse eesmärk on tutvustada üliõpilastele nuku valmistamise tehnilisi nippe. Nukkude pead on valmistatud papjeemašee tehnikas, kehade meisterdamiseks on kasutatud erinevaid materjale, näiteks tekstiili ja traati. Nukukursust juhendas NUKU teatri nukumeister Annika Aedma.

Papjeemašee tehnikas teostatud commedia dell’arte, koopia- ja fantaasiamaskide autorid on kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna teatrikunsti visuaaltehnoloogia 11. ja 12. lennu dekoraatori-butafoori ja lavastuskorralduse eriala üliõpilased. Maskid on valmistatud erialatundides, kus õpitakse tundma butafoori töös olulisi põhitehnikaid ja materjale. Papjeemašee (prantsuse keeles papier maché, mälutud paber) on pika ajalooga tehnoloogia, mille peamine algmaterjal on paber ja liim. Maskide meisterdamist juhendas Vanemuise teatri kunstnik-butafoor Terje Kiho.

Butafoorsed skulptuurid on koopiad ajaloolistest originaalfiguuridest, materjalid on vahtpolüstüreen ehk penoplast, montaaživaht, akrüülhermeetik, paber, tekstiil, vineer, puidupahtel, klaaskiudriie, MDF-plaat, kips, Ceresiti hüdroisolatsioon, linavilt, nööbid ja akrüülvärvid. Üliõpilased valmistasid skulptuurid Ave Maseri juhendamisel.

Näitusel on välja pandud valik visuaaltehnoloogia erialade esimese kursuse üliõpilaste värvuskompositsiooni töödest, mis on valminud maalimise lektori Kersti Rattuse juhendamisel.