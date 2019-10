Viljandimaal elektrita olevast 2500 ärist ja majapidamisest peaaegu pooled on Mulgi vallas, kus omakorda on kõige suurem häda Halliste ümbruses. Teist päeva ei saanud tööd alustada Halliste kool ja lasteaed ning elektrita on ka erakätes olev hooldekodu Mulgi Häärber.