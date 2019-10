Viljandimaal on endiselt elektrita tuhanded

Kõige rohkem elektrita majapidamisi on Põlvamaal (4870) ja Võrumaal (2930). Elektrilevi lubab, et suuremale osale kodudest on võimalik vool tagasi anda kuni kahe ööpäeva jooksul. Kõigi rikete lahendamine võib kesta aga nädala lõpuni. Ettevõte tahab tänase päeva jooksul tööle saada need liinid, mis varustavad elektriga elutähtsaid teenusepakkujaid, koole ja lasteaedu.

"Eesmärk on see, et kõik lapsed saaksid kindlasti homme kooli ja lasteaeda ning et lapsevanemad saaksid täna sellega arvestada," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen pressiteate vahendusel. "Kohtades, kus läheme täna rikkeid likvideerima, saadame klientidele ka SMS-i. Nii võivad kliendid arvestada, et suure tõenäosusega saame seal rikke täna ka kõrvaldatud“.