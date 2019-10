Linnavalitsus ootab reedeks rahataotlusi

Linnavalitsuselt saab projektidele toetust taotleda neli korda aastas. See tähendab, et sündmuse või projekti elluviimiseks linnavalitsuse toetuse küsimine tuleb planeerida ühte neljast taotlusvoorust. 2020. aasta esimeses taotlusvoorus osalemiseks tuleb taotlus esitada 1. novembriks. Linnavalitsuse teatel on projektitoetuse abikõlbulik periood on 1. jaanuarist 31. detsembrini 2020. Viljandi tegevus- ja projektitoetuse andmise korra leiab siit.