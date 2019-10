Kirke Koort on pealtnäha täiesti tavaline 16-aastane tüdruk. Ta armastab väga muusikat ja tegeleb vabal ajal laulmisega. Ent mõne aasta eest lõid noorel kunstnikuhingel jalad alt ärevushäired ning rasketest aegadest ülesaamiseks tulid toeks ... inglid. Kindlasti ka nähtamatud, kuid selles loos tuleb juttu nuku, pildi ja ehte kuju võtnud tiibadega toetajatest ja kaitsjatest, keda on tema hubases toas praeguseks juba üle 140.

Tellijale

Olgu kohe alguses öeldud, et kirjutajal on seekordse loo peategelasega sugulussidemed. Nimelt on Kirke mu õetütar, kelle arenemist ja paineid olen ise kõrvalt näinud.