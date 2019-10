Viljandis kostis raadiotest vaid sahinat

Raadioprogrammide edastamisega tegeleb Eestis digiteenuste ettevõte Levira, kes ei ole sidekatkestust Sakalale ametlikult kommenteerinud. Ettevõtte klienditeeninduse numbrilt vastati, et Levira spetsialistid on olukorraga kursis ning tehnikud püüavad probleemi masti juures lahendada. Klienditeenindaja avaldas lootust, et olukord laheneb esmaspäeva jooksul.