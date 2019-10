Liini sulgemise tõttu lõpeb mulkide otsesõit pealinna

Bussijuht, kelle vastutusel on salongitäis sõitjaid, kellest mitme teekond pealinna algas hommikupimedas Abja-Palu­ojalt või Mõisakülast, ütleb: «Inimesed on väga nördinud, et nad maalt enam otse Tallinna ei saa, ja see, et pannakse asemele tasuta liin Pärnuni, on vaid poolik abinõu.»