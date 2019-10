Kaks last said kooliteel autolt löögi

Viljandi politseijaoskonna välijuht Hegert Heil rääkis, et politseini jõudis teade enne koolitunde juhtunust veidi enne kella 9. Siis tuli koolist teade, et C. R. Jakobsoni tänaval asuva Kesklinna kooli juures juures liiklusõnnetus, kui halli värvi BMW maastur sõitis riivamisi otsa ülekäigurada ületanud kahele lapsele. Sakala andmetel juhtus õnnetus Kõrgemäe tänaval, kus on ülekäigurada kooli algklasside maja juures.