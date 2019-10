Tellijale

„Elektriga on nii, et seda on kuni Puna sillani (Kõpust pool kilomeetrit Viljandi poole - toim.) ja veel ühele talule siinpool silda,” nentis põllumajandusfirma Kõpu PM juhataja Tõnu Vreimann. Ettevõtte kariloomad saavad toidu ja vee generaatorite abil ning ka lüpsiseadmed toimivad ettevõtte enda jõujaama pealt. „Kriisi ei ole,” kinnitas Vreimann, kelle sõnul on Kõpu elanikel kahju sellest, et eelmiseks nädalaks kavandatud uue elektriliini töölelülitamine lükkus neile teadmata põhjustel edasi.