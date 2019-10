Jysk avab peagi Viljandis uksed

Jyski poekett teatas, et kauplusele on juhataja leitud ja ka avamise kuupäev kindel: uksed tehakse lahti neljapäeval kell 10.

"Viljandi elanikel on tõepoolest põhjust rõõmustada, sest lisaks sellele, et nüüd on nende kodukandis juures üks praktilisi ja dekoratiivseid sisustuskaupu pakkuv pood, loob kauplus ka vajalikke töökohti. Nii ei pea mõned tööd otsivad linnaelanikud Viljandi piirist kaugele välja sõitma, et leiba teenida," ütles kaupluse juhataja Felika Nelis.