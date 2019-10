Väljakutseid ja päästjaid on, aga kütust pole

Pühapäeva õhtul veidi enne kella kaheksat oli Mustla päästeameti auto võtnud ette umbes pooletunnise sõidu Viljandisse. Kuigi päästjatel on praegu tööd ohtralt, pidi too auto tankima sõitma Viljandi piirile Mustiverre. Kohalikust Olerexi tanklast, kus Mustla päästjad üldjuhul käivad, ei olnud võimalik kütust võtta, sest seal polnud elektrit.

"Meil ei olnud Viljandis sündmust, aga saime loa tankima tulekuks, sest pikk öö on ees," rääkis Mustla päästja Tõnu Voltein. Edasi-tagasi sõidu ehk ühe tankimisega kaob Mustla päästjatel käest umbes tund aega. "See on krahh," ütles Voltein.

Viljandimaal on neli Olerexi tanklat. Neist kaks asuvad Viljandi vahetus läheduses ning üks on Suure-Jaanis ja üks Soe külas. Soe ja Suure-Jaani tankla jäid pühapäeval tormituule tõttu voolust ilma.

Pühapäeva pärastlõunal Eestist üle käinud torm on maha jätnud ohtralt jälgi. Päästjatele on see tähendanud langenud puude eemaldamist ja elektriliinide ohutuks tegemist. Päästeameti eksperdi Tambet Vodi sõnul on Lõuna-Eestis olukord sandim kui mujal. Väljakutseid oli tema andmetel kella kuueks laekunud üle 300.