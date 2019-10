Vaata pilte tormikahjustustest. Viljandimaal on tuhanded majapidamised elektrita

Paarkümmend minutit enne kella 18 oli Eestis rikkelisi elektrikatkestusi üle 60 000. Kõige suuremat kahju kannavad Viljandimaa, Pärnumaa ja Saaremaa.

Päästjatel on tormituulte tõttu käed tööd täis. Päästeameti eksperdi Tambet Vodi sõnul on täna tormikahjustuste tõttu Lõuna-Eestis väljakutseid olnud üle 300, neist 35 Viljandimaal. "See on väga suur arv," tõdes Vodi ning lisas, et probleem on isegi häirekeskusel kõnede vastuvõtmisega.

Päästeametil on kella 15 saadik olnud väljakutsete järjekord. Päästeameti operatiivkorrapidaja Rainis Liiri sõnul on kogu aeg 15–20 juhtumit ootel. "Kõige hullem on olukord Põhja-Sakala vallas ja Viljandi ümbruses, päästjaid ootab ees töine öö."

Nagu Liir ütles, on kõik Viljandimaa neli riiklikku teenistusmasinat praegu töös ja neile lisaks kolm vabatahtlike sõidukit. "Mehi on sündmuskohtadel tegutsemas üle 20." Liir lisas, et Viljandimaale on abi tulemas Jõgeva- ja Pärnumaa päästjatelt.

Tambet Vodi sõnul on riigi ilmateenistus edastanud info, et lähima paari tunni jooksul püsib tuul sama tugev või isegi tugevneb. Viljandimaal on välja antud teise astme tormihoiatus.