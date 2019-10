Täna, 132 aastat tagasi alustas Viljandis ilmumist esimene naisteajakiri

Tellijale

Ajakiri „Linda” oli omas ajas mõnede jaoks vastukarva. Põhjust võib otsida selle sisust. Eesti kultuuriloo veebilehekülg on ajakirja kohta kirjutanud, et Suburgi juhtimisel oli ajakiri võtnud suuna edendada naiste vaimuharidust ja anda neile enesekindlust, mitte jagada üksnes praktilisi tervise- ja majapidamisnõuandeid. Rahvusringhäälingu kultuurikülg on mõtet avardanud ning välja toonud, kuidas osa naisi luges ajakirja salaja, sest postkontor tõrkus Suburgi ajakirju ja ka talle saadetud tellimuskirju edastamast.