Nädala nägu. Riigikogust lahkuja

Tellijale

EKRE-sse kuuluv Suurkask ei kogunud valimistel küll nii suurt toetust kui Kingo – 456 häält 1082 vastu. Ta ei ole jõudnud avalikku teadvusse ühegi suure algatuse või mõne muu olulise teoga. Vaevalt, et teda väljaspool maakonda üldse teati ja siingi ei tuntud teda tõenäoliselt ülearu hästi. Tal pole ette näidata ka muljetavaldavat ajaloolise mälu pagasit või eksperdi staatust mõnes tähtsas poliitikavaldkonnas. Ent ta ei ole halvustanud oma valdkonna ettevõtjaid.

Ta ei ole püüdnud palgata oma nõunikuks omastamises, kelmuses ja võltsimises süüdi mõistetud ropu suuga roolijoodikut. Ta ei ole riigikogule valetanud ja seejärel valetanud, et ei valetanud. Niipalju, kui me teame, on ta tubli ja aus inimene.