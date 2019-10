Ei tohi ära harjuda

Tellijale

Juhataja sõnavõtud tekitasid muret ka siis, kui ta teisi ei sõimanud. Näiteks nimetas ta ennast pressiteadetes ilma igasuguse enesekriitikata väga stabiilseks geeniuseks, teatas, et on nii tark, et talle pole võrdset, ning kinnitas, et usaldab konkureeriva firma juhti rohkem kui oma ettevõtte sisekontrolliosakonda.