Kunagine hotellihoone laguneb omaniku ja ametnike lahkhelide tõttu

Tellijale

Viljandi linnavalitsus esitas 15. oktoobril osaühingule Molino märgukirja, et ettevõttele kuuluva Väike-Turu tänav 4 hoonel on purunenud aknaklaasid, pööninguaknad on lagunenud ja valla ning keldri sissepääs on avatud kõrvalistele isikutele sisenemiseks.