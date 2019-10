Riigireform toob Viljandisse kolmandagi asutuse

Tellijale

Kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSK) juhataja Agu Laiuse sõnul on muudatus töötajatele loomulikult valuline, sest igaüks on sunnitud mõtlema, kas ta on valmis ka ise pealinnast ära kolima. Laiuse sõnutsi on inimesed tööle asudes arvestanud, et võivad seal töötada nii kaua, kuni neil endil tekib soov edasi liikuda.