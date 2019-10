Tellijale

Tunnustus tuli enam kui 30 aastat akadeemias töötanud Männistele ootamatult, seda enam, et varem oli just tema see, kes täiskasvanud õppijaile tiitleid jagas. Ta tunnistab, et viimastel aastatel on olnud mõtted sedavõrd doktoritöö kallal, et muuks enam eriti aega ei jäägi. Ometi jätkusid populaarsel õppejõul loengud tavapäraselt. Kolleegide sõnul on ta hämmastava tahtejõuga otsiv vaim, kes innustab oma eeskujuga ka tudengeid, kolleege ja sõpru.