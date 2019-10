Tellijale

Treeneritööd on 62-aastane Raieste oma sõnutsi rohkem teinud juba 32 aastat ning tema südameasjaks on olnud ka Mõisaküla kuulsaima tõstesportlase Arnold Luhaääre mälestusvõistluse korraldamine. Arnold Luhaäär püsis raskekaalu tõstmises maailma tipus aastatel 1927–1939, kauem kui ükski teine Eesti tõstesportlane. Mõisaküla on olnud üks Eesti raskejõustiku ja tõstmise hällidest.