Gümnastistid pääsesid Lätis IT-võistluse finaali

Koolinoored pidid näitama oma oskusi arvutimängu loomises. Pilt on illustratiivne.

Viljandi gümnaasium jagas oma sotsiaalmeedia lehel teadet, et gümnasistid Ergo Adams, Leo Muiste ja Villem Mändmaa on jõudnud Ventspilsis peetava võistluse "IT Challenge 2019" finaali.