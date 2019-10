Tellijale

Tänavu septembris kuulutati Viljandi kohtumajas välja tagaseljaotsus, mille kohaselt peab osaühing HLEP Ehitus tagastama Hiina ettevõttele Tsingshan Holding Group Co Ltd 175 903 USA dollarit, mille too pettuse ohvriks langenuna oli kandnud SEB panka HLEP Ehituse kontole. Lisaks peab Viljandi firma tasuma raha oma kontol hoidmise eest viivist 2467 dollarit. Eurodesse ümber pannes oleks summa praeguse kursi järgi kokku 159 643 eurot.