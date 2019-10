Juhtkiri. Nii nagu elus, nõnda ka netis

Sel nädalal tegi Eesti meediaettevõtete liit, kuhu ka Sakala kuulub, ettepaneku kehtestada Eestis digimaks ning mitte jääda ootama ja lootma, kuni OECD või Euroopa Liit oma regulatsiooniga välja tuleb. Et internetihiiud tegutsevad globaalselt, oleks ulatuslik maksustamissüsteem loomulikult tõhusam, kuid juba aastaid väldanud rahvusvahelised kooskõlastusringid ja vaidlused ei anna lootust, et selleni niipea jõutakse. Mõnel riigil, näiteks Iirimaal, kus resideeruvad nii Facebooki kui Google’i Euroopa peakontor, on selleks liiga suur omakasu mängus, et üldistele huvidele vastu tulla.