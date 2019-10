Tulevik teeb staadioni väravad tasuta lahti

"Tahtsime Viljandi inimestele aitäh öelda," rääkis klubi kogukonnajuht Marek Tiits peoplaanidest. "Hooaeg on olnud pikk ja keeruline, aga sellest hoolimata on inimesed truult staadionil käinud ning aidanud meie tänavuse pealtvaatajate arvu kergitada kogu kõrgliiga kolme parima hulka. Sealjuures on kaks kodumängu enne hooaja lõppu Viljandi jalkapubliku koguarv juba ligi pooleteise tuhande võrra suurem kui mullu."